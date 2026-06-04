Інтерфакс-Україна
Події
15:08 04.06.2026

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

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Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ
Фото: МОН

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що відомство не підтримує депутатський законопроєкт щодо зменшення кількості предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) і встановлення математики як предмета на вибір.

"Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі в 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики ми не підтримуємо категорично", – сказав Лісовий журналістам в четвер в Києві.

Міністр наголосив, що НМТ саме для того, щоб підтвердити ключову спроможність читати, писати і рахувати, і математика повинна бути обов’язковим предметом.

"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", – наголосив Лісовий.

В Україні 20 травня стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2025 році УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявляв, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містив запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #лісовий #мон #скасування #позиція #математика

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