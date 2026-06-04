Інтерфакс-Україна
Події
14:56 04.06.2026

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

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Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що з ним не було ніяких розмов щодо можливого звільнення.

"Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем’єркою, нічого не знаю про моє звільнення", – сказав Лісовий журналістам в четвер в Києві, відповідаючи на запитання про можливе звільнення.

Він звернув увагу на те, що тема його відставки періодично виникає.

Раніше деякі народні депутати повідомили, що в порядку денному парламенту на 9 червня очікується кадрове питання в сфері комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що скорше за все передбачається звільнення міністра освіти.

"Якщо відставка відбудеться, то поки нову кандидатуру на постійну посаду міністра освіти вносити не будуть. Залишать в.о. Зараз обговорюється, хто це може бути в.о. міністра, але поки найбільші шанси у діючого заступника МОН – Миколи Трофіменка", – написав депутат в телеграм-каналі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" запитало голову освітнього комітету Ради Сергія Бабака, чи передбачається розгляд такого питання в парламенті, але на даний момент відповідь не надійшла.

Як повідомлялося, 21 березня 2023 року Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

На початку липня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти Оксена Лісового розглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня 2025 року при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

На початку грудня 2025 року народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") знову допускали, що міністр освіти Лісовий може бути звільнений з посади. Тоді ж народні депутати Антон Яценко та Дмитро Микиша (позафракційні), а також Лариса Білозір (група "Довіра") зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову.

В березні 2026 року, коментуючи чергові чутки про відставку, Лісовий заявив, що вважає абсолютно нормальним, що уряд і міністерство періодично знаходиться під критикою парламенту, а також, що для нього кріслі міністра не є цінністю.

Теги: #лісовий #звільнення #спростування

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