Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України додатково проаналізував результати удару, завданого Силами оборони по російському нафтовому терміналу.

"За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, рф) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади", – повідомляє пресслужба Генштабу.

Також було підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 кв.м на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мичуринский завод "Прогресс" у Тамбовській області рф.