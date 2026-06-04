СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

Сили безпілотних систем уразили корабель "Світляк", ЗРГК "Панцир-С1", систему ближньої радіонавігації РСБН-4Н, логістичні об’єкти та інші цілі противника, повідомляє пресслужба СБС в телеграм-каналі.

"У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 "Світляк", який використовується для патрулювання прибережної зони та виконання завдань із контролю морської обстановки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Херсонській області оператори 1-го окремого центру знищили ЗРГК "Панцир-С1" – один із ключових елементів протиповітряної оборони противника.

⁠У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили радіотехнічну систему ближньої навігації (РСБН-4Н), яка забезпечує навігацію авіації противника. Крім того, оператори 413-го полку "Рейд" уразили локомотиви, що використовувалися для забезпечення військової логістики противника.

⁠У Донецькій області оператори 20-ї окремої бригади К-2 уразили трансформатори, задіяні в забезпеченні військової інфраструктури противника, а оператори 1-го окремого центру уразили цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

"Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС", – зазначається в повідомленні.