Інтерфакс-Україна
Події
13:59 04.06.2026

На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

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На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом посадовцям Гайсинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), які вносили фіктивні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

"Слідство встановило, що посадовці, маючи законний доступ до системи, без жодних документальних підстав змінювали дані в електронних картках військовозобов’язаних", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ДБР, окремих громадян, які лише формально значилися призваними на військову службу, повертали на облік військовозобов’язаних. Водночас інших осіб, навпаки, вносили до бази як таких, що проходять військову службу.

"При цьому самі громадяни продовжували вести звичайне цивільне життя та не знали про внесені щодо них зміни", – зазначають у відомстві.

За інформацією Бюро, також слідчі задокументували епізод безпідставного скасування в реєстрі "Оберіг" відомостей про порушення правил військового обліку, так званого "розшуку ТЦК".

За наявними даними, посадовці систематично вносили недостовірну інформацію до реєстру щонайменше з квітня 2025 року.

Слідчі перевіряють законність інших змін, внесених фігурантами до реєстру, а також встановлюють можливу причетність інших військовослужбовців ТЦК та СП Вінницької області та їхнього керівництва до аналогічних дій.

Також, як інформують в ДБР, перевіряється інформація щодо можливого заробітку фігурантів на маніпуляціях з базою.

Одному з військовослужбовців повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, що має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України). Другому інкримінують аналогічний злочин, вчинений повторно (ч. 3 ст. 362 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #тцк #вінничина #оберіг #дбр

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