Інтерфакс-Україна
Події
13:55 04.06.2026

Генпрокурор: суд у Швеції арештував судно "CAFFA", яке могло перевозити українську продукцію з окупованих територій

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Генпрокурор: суд у Швеції арештував судно "CAFFA", яке могло перевозити українську продукцію з окупованих територій

За запитом української прокуратури суд у Швеції затвердив арешт судна "CAFFA", яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в четвер він зазначив, що це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна.

"За даними слідства, "CAFFA" систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави", – поінформував Кравченко.

За його словами, для приховування незаконної діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як "Guinea False".

Генпрокурор нагадав, що 12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на "CAFFA".

"Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження – суд затвердив арешт судна", – резюмував генпрокурор.

Він додав, що цей кейс є чітким сигналом того, що "жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності".

Теги: #швеція #судно #генпрокурор #caffa #зерно

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