Поліцейський та ексвійськовий за $8 тис. переправляли ухилянтів до Румунії – ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру двом цивільним мешканцям Києва, чинному працівнику поліції та колишньому військовослужбовцю, які за хабарі допомагали чоловікам призовного віку незаконно залишати територію України.

"Працівники ДБР спільно з СБУ та ДПСУ повідомили про підозру чотирьом киянам, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон України", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, двоє цивільних мешканців Києва, чинний працівник поліції та колишній військовослужбовець діяли спільно та допомагали чоловікам призовного віку незаконно залишати територію України.

"Вони шукали охочих виїхати за кордон, координували їхні дії через Telegram та організовували доставлення до прикордонних районів Закарпаття", – зазначають у відомстві.

Вартість таких послуг становила до $8 тис.