Інтерфакс-Україна
Події
13:31 04.06.2026

Уряд ініціює зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

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Уряд ініціює зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Кабінет міністрів ініціює зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Як повідомляє представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, уряд зареєстрував відповідний законопроєкт № 15287.

Згідно із повідомленням, зокрема, законопроєкт пропонує допомогти чинна нормативну базу термінами "нова психоактивна речовина" та "система раннього оповіщення про нові психоактивні речовини", а також визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психоактивних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щодо організації системи раннього оповіщення про нові психоактивні речовини.

Теги: #наркотики #закон #психотропи

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