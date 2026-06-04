Уряд ініціює зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Кабінет міністрів ініціює зміни до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Як повідомляє представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, уряд зареєстрував відповідний законопроєкт № 15287.

Згідно із повідомленням, зокрема, законопроєкт пропонує допомогти чинна нормативну базу термінами "нова психоактивна речовина" та "система раннього оповіщення про нові психоактивні речовини", а також визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психоактивних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щодо організації системи раннього оповіщення про нові психоактивні речовини.