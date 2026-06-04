Інтерфакс-Україна
Події
13:29 04.06.2026

Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

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Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Бійці 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ отримали від громади Києва ще 1602 БпЛА різних типів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Зокрема, 1 500 FPV-дронів на оптоволокні, 50 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних), 50 дронів Mavic та 2 бомбери", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що від початку року військові 12-го корпусу отримали від столиці понад 7 800 БпЛА.

Загалом у 2026-му від громади міста військовим різних бригад передали вже понад 52 000 БпЛА різних типів.

"Столиця й надалі допомагатиме всім нашим захисникам та захисницям! І за кошти громади, і за небюджетні гроші", – резюмував мер.

Теги: #12_корпус_зсу #бпла #кличко

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