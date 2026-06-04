Лише 13% українців готові до відключень світла або опалення, 54% не планують готуватися – опитування

Фото: https://kyivcity.gov.ua/

Більшість (54%) українців не готують свої будинки централізовано до відключень світла або опалення і навіть не планують це робити, свідчать результати онлайн-опитування, проведеного компанією Rakuten Viber.

Ще 17% опитаних не готуються до відключень, оскільки не вдається домовитися між мешканцями багатоквартирних будинків, у яких вони проживають. Натомість лише 13% респондентів зазначили, що їх будинок уже готовий, і що вони встановили генератори/інвертори, зробили утеплення.

Кожен десятий (10%) заявив, що шукає рішення, але реальних кроків поки не робив, а 5% повідомили, що готуються прямо зараз: збирають кошти, закуповують обладнання, подаються на програму чи чекають рішення.

Результати опитування показали, що 55% українців не мають об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), зокрема, 49% заявили, що їх будинок обслуговує ЖЕК або керуюча компанія. 6% хочуть створити ОСББ.

Ще 9% опитаних мають формально створене ОСББ, але фактично воно не працює. Лише 36% респондентів відповіли, що мають є ОСББ чи інше самоврядування мешканців і воно активно працює.

Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування серед понад 14 тисяч респондентів. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.