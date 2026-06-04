Інтерфакс-Україна
Події
13:07 04.06.2026

Енергетики у травні повернули світло для понад 4 млн споживачів – Міненерго

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Енергетики у травні повернули світло для понад 4 млн споживачів – Міненерго

Протягом травня українські енергетики відновили електропостачання для понад 4 млн споживачів, які були знеструмлені внаслідок російських атак та бойових дій.

"Відновлювальні роботи тривали у регіонах, які систематично зазнають ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури. Попри складну безпекову ситуацію, енергетики оперативно усували наслідки обстрілів та повертали електропостачання споживачам", – зазначили у відомстві.

Найбільшу кількість споживачів заживлено фахівцями у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

У Міненерго наголосили, що українські енергетики щоденно відновлюють електропостачання в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, повертаючи світло мільйонам громадян і підтримуючи стабільну роботу енергосистеми.

Теги: #електропостачання #міненерго #енергетика

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