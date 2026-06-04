Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам – Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої наради заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі.

"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців", – написав Сирський в телеграм-каналі за результатами наради.

Він наголосив, що якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам, а тому командування продовжує вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ.

"Збройні сили України постійно вдосконалюють програму базової загальновійськової підготовки відповідно до реалій сучасного поля бою. Зокрема, до програми БЗВП вже включаємо практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу – коптерів та FPV-дронів. Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, – там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", – наголосив Сирський.