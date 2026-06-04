Інтерфакс-Україна
Події
12:45 04.06.2026

Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам – Сирський

1 хв читати
Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої наради заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі.

"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців", – написав Сирський в телеграм-каналі за результатами наради.

Він наголосив, що якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам, а тому командування продовжує вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ.

"Збройні сили України постійно вдосконалюють програму базової загальновійськової підготовки відповідно до реалій сучасного поля бою. Зокрема, до програми БЗВП вже включаємо практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу – коптерів та FPV-дронів. Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, – там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", – наголосив Сирський.

Теги: #військовослужбовці #підготовка #бзвп #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 04.06.2026
Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський

Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський

12:32 03.06.2026
Сирський наголосив на важливості підвищення ефективності кожного елемента ППО та раціонального використання ресурсів

Сирський наголосив на важливості підвищення ефективності кожного елемента ППО та раціонального використання ресурсів

16:14 30.05.2026
Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

15:45 29.05.2026
Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

20:29 28.05.2026
Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

15:06 27.05.2026
Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

09:33 26.05.2026
Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

10:15 25.05.2026
Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

08:20 23.05.2026
Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

13:28 21.05.2026
Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

ОСТАННЄ

Нардепи Железняк та Хлапук подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями ОГТСУ

Справа детектива Гусарова була закрита за строками давності, що не є реабілітуючою обставиною – Офіс генпрокурора

Третій армійський корпус повідомляє про ліквідацію 35 тис. окупантів та збиття 17 тис. ворожих дронів за рік

ДМЗ відновлює пошкоджену внаслідок обстрілу одну з двох ЛЕП напругою 35 кВ

Зеленський підписав закон, що впорядковує військовий прощальний ритуал

У Києві чоловік намагався пограбувати музейний потяг: розбив вікно і перевдягнувся у форму залізничника

Суд звільнив детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачуювпали у роботі на РФ, від кримінальної відповідальності – ЦПК

Україна з березня евакуювала з ТОТ та території РФ 10 молодих людей віком 18-19 років – омбудсман

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв ворожі ешелони під час окупації Херсона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА