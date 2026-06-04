Інтерфакс-Україна
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12:42 04.06.2026

Нардепи Железняк та Хлапук подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями ОГТСУ

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Нардепи Железняк та Хлапук подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями ОГТСУ

Народні депутати Ярослав Железняк та Максим Хлапук (фракція "Голос") подали заяву до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) при закупівлях бетонних лего-блоків для захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомив Железняк у телеграм-каналі у четвер.

"Чиновники держпідприємства вирішили, що це нормально – закуповувати бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об’єктів не напряму у виробника, а через фірми-прокладки. Звісно, зі 100% маржею", – написав він.

Як стверджує нардеп, компанія вже втратила 70 млн грн на виконаних контрактах, але частина ще у процесі. Загалом же переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.

За його словами, ОГТСУ закуповує бетонні лего-блоки для захисту критичної інфраструктури на тендерах, які найчастіше виграють три компанії: "Білдінг Груп-А", "ГП Схід-Агро" та "А-Пром".

"А далі все дуже просто. Компанія бере блоки у реального заводу, а державі продає вже майже вдвічі дорожче", – зазначив Железняк.

Він навів приклад, коли "ГП Схід-Агро" купує блоки по 7 тис. грн, а ОГТСУ продає вже по 14 тис. грн блок, або коли ОГТСУ купує у "Білдінг Груп-А" майже за 12 тис. грн блок, який на заводі коштує близько 6 тис. грн.

"Тобто схема стандартна: завод виробляє → фірма-прокладка перепродає → держава платить удвічі більше", – стверджує нардеп.

Як він пояснив, блоки можуть їхати напряму з заводу, хоча в документах компанії вказують виробником або себе, або пов’язану фірму.

"Що не дивно. У цих "бетонних гігантів" немає ні виробництва, ні складів, ні нормального штату", – доповнив Железняк.

За його інформацією, в ОГТСУ за закупівлі для захисних споруд відповідав директор з безпеки держпідприємства Олег Доронін, при цьому всі три фірми-переможці пов’язані з його родиною. Вказаний зв’язок видно через фірму, яку посередники вказували у своїх заявках як нібито виробника блоків.

"Зараз ще є шанс зупинити закупівлі і зберегти щонайменше 80 млн грн на захист енергетики", – висловив переконання нардеп.

Своєю чергою, як свідчить офіційна відповідь НАБУ Железняку, яку він опублікував У телеграм-каналі, антикорупційний орган вже розпочав досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення.

Теги: #железняк #огтсу #набу

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