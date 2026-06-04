Інтерфакс-Україна
Події
12:39 04.06.2026

Справа детектива Гусарова була закрита за строками давності, що не є реабілітуючою обставиною – Офіс генпрокурора

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Справа детектива Гусарова була закрита за строками давності, що не є реабілітуючою обставиною – Офіс генпрокурора
Фото: https://t.me/suspilnenews

Справа детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова була закрита у зв’язку із закінченням строків давності, прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

"Прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні. Навпаки, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною", – зазначила керівник управління.

Вона зауважила, що справа судом була закрита не через відсутність події злочину, не через відмову прокуратури від обвинувачення і не через недоведеність факту несанкціонованих дій з інформацією. "Рішення суду ухвалене у зв’язку із закінченням строків давності, після того як особа визнала свою вину", – наголосила Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, у межах розслідування встановлено, що підозрюваний передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС.

Керівник управління зауважила, що обставини передачі інформації детективом НАБУ його колишньому колезі – правоохоронцю, який з лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК, слідство також перевіряло версію щодо можливої державної зради.

"Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині", – пояснила вона.

Гайовська-Ковбасюк додала: "Це жодним чином не спростовує встановленого факту кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України. Саме в цій частині особа визнала свою вину".

Вона уточнила, що, оскільки інкриміновані дії були вчинені у 2012-2015 роках, на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За словами керівника управління, 13 березня 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини, а 4 червня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва це клопотання задовольнив.

Раніше Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва відмовився від обвинувачень в державній зраді детектива НАБУ Віктора Гусарова, якого звинувачували у співпраці з російською ФСБ, та звільнив детектива від кримінальної відповідальності.

Теги: #гусаров #офіс_генпрокурора #набу

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