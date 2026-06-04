Третій армійський корпус повідомляє про ліквідацію 35 тис. окупантів та збиття 17 тис. ворожих дронів за рік

Підрозділи Третього армійського корпусу (3АК) знищили та поранили до 35 тис окупантів протягом минулого року, а також виконали понад 300 тис ударних місій безпілотних систем, уразили й збили понад 17 тис ворожих дронів.

"Зупинили ворога на Лимансько-Борівському напрямку, розпочали операцію з ураження логістики окупантів на 200 км углиб тилу та стабілізували фронт там, де раніше армія втрачала до 70 км² щомісяця", – повідомляє 3АК в Телеграм у четвер.

Зазначається, що рівно рік тому, 4 червня 2025 року, в межах корпусної реформи Третій армійський корпус першим у ЗСУ розгорнувся в бойові порядки, і станом на зараз "утримує найдовшу смугу відповідальності в армії – понад 150 км фронту".

В 3АК працює кожен другий наземний роботизований комплекс (НРК): бійці корпусу здійснили вже понад 18 тис рейсів, доставили ними понад 4,5 тис тонн вантажів і виконали пронад 600 евакуацій поранених без ризику для особового складу.

"Паралельно корпус розгорнув власну медичну систему: лікарню, клінічний банк крові, навчальні центри та ВЛК. А також масштабував на всі бригади Патронатну службу "Янголи Трійки", завдяки якій 85% поранених повертаються в стрій", – йдеться в повідомленні.