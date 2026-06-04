ДМЗ відновлює пошкоджену внаслідок обстрілу одну з двох ЛЕП напругою 35 кВ

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, відновлює пошкоджену внаслідок воєнних дій одну з двох ліній електропередачі (ЛЕП) напругою 35 кВ, яка була пошкоджена внаслідок воєнних дій.

Як повідомляється у корпоративній газеті DCH Steel у четвер, основними джерелами електропостачання ДМЗ є дві лінії електропередачі напругою 35 кВ: ЛЕП №386 та ЛЕП №387.

При цьому уточнюється, що під час одного з прильотів у місті на ЛЕП №386 впала вирвана вибухом металоконструкція. Це зробило неможливим використання лінії електропередачі, завод залишився без стабільного резерву у першому класі напруги. У разі виникнення проблем із ЛЕП №387 довелося б використовувати лінії другого класу напруги, що збільшило б вартість електроенергії приблизно на третину.

Для відновлення роботи лінії залучили компанію "ДТЕК". Пошкоджена ділянка лінії розташована поруч із крутим схилом, отож для забезпечення доступу техніки фахівці підприємства облаштували безпечний під’їзд до місця проведення робіт.

"Минулого тижня представники Дніпровських електромереж зняли зайву металоконструкцію з лінії та виконали її ремонт. Після цього фахівці цеху енергопостачання ДМЗ перевірили технічний стан ЛЕП по всій її довжині. Наразі підприємство очікує офіційного дозволу від ДТЕК на введення лінії у роботу", – зазначено в інформації компанії.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів із них – швелерів та кутиків, спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості.

Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю Дніпровського метзаводу.