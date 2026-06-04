Зеленський підписав закон, що впорядковує військовий прощальний ритуал

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо військового прощального ритуалу.

Як інформує сайт Верховної Ради, закон (рег. № 15029) про внесення змін до закону "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України" з підписом президента повернувся до парламенту у четвер.

Закон унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані судом померлими.

Згідно з законом, одним з основних елементів проведення військового поховального ритуалу є вручення рідним загиблої (померлої) особи Державного прапора України, як символ держави, якій вірно і до кінця служила ця особа.

Документ запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких неможливо через відсутність тіла, останків або праху. Закон визначає, що на території кладовищ може встановлюватися кенотаф (символічна меморіальна споруда для збереження родинної та суспільної пам’яті про померлого на місці, де відсутнє її тіло (останки, прах). Закон встановлює порядок віддання військових почестей таким особам, зокрема передбачає вручення родичам Державного прапора України.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон 14 травня.