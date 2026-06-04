У Києві чоловік намагався пограбувати музейний потяг: розбив вікно і перевдягнувся у форму залізничника

Поліцейські Києва оголосили про підозру рецидивісту, який намагався викрасти експонати музейного потягу на Центральному залізничному вокзалі: розбив вікно потягу і перевдягнувся у форму залізничника.

"Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга. Усередині він пошкодив вітрину та заволодів музейними експонатами – форменим одягом залізничника, зокрема, кітелем і брюками, які одягнув на себе", – повідомляє поліція Києва у четвер у телеграм-каналі.

Після скоєного зловмисника помітила працівниця станції, яка повідомила про інцидент поліцейських. Уже за лічені хвилини вони виявили зловмисника на залізничних коліях та затримали його.

В поліції уточнюють, що затриманий – 51-річний чоловік, раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання, зокрема, за вбивство, зґвалтування та майнові злочини.