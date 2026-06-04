Інтерфакс-Україна
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11:41 04.06.2026

Суд звільнив детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачуювпали у роботі на РФ, від кримінальної відповідальності – ЦПК

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Суд звільнив детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачуювпали у роботі на РФ, від кримінальної відповідальності – ЦПК
Фото: https://t.me/suspilnenews

Шевченківський районний суд Києва відмовився від обвинувачень в державній зраді детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова, якого звинувачували у співпраці з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), та звільнив детектива від кримінальної відповідальності, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) в четвер.

"Влітку минулого року справу Гусарова Офіс генпрокурора та СБУ використали як обґрунтування атаки на антикорупційні органи. Гусаров, як і детектив Магамедрасулов та його батько, безпідставно провів 5 місяців у СІЗО. Сьогодні прокурор Кравченка Руслан Іжук заявив, що достеменно підтвердити приналежність Гусарова до агентурної мережі не вдалось. Через це провадження щодо держзради просили закрити", – йдеться в повідомленні.

При цьому щодо детектива НАБУ залишилося обвинувачення за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, "однак тут строки давності вже спливли, через що прокурор просив звільнити Гусарова від відповідальності".

В ЦПК додали, що очікують на такий же результат і у справі щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрювали у контактах з представниками країни-агресора та нібито допомозі своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ.

Як повідомлялося, Гусаров – один із детективів НАБУ, яких 21 липня працівники СБУ, прокуратури та ДБР затримали під час масштабних обшуків у працівників антикорупційних органів. Гусарова утримували під вартою п’ять місяців, 10 грудня 2025 року Шевченківський суд прийняв рішення звільнити його під домашній арешт.

Сторона захисту вважає, що детектив був затриманий за надуманими звинуваченнями. Сторона обвинувачення стверджує, що Гусаров нібито передавав куратору з ФСБ – ексзаступнику керівника охорони Віктора Януковича, дані з бази МВС. Це відбувалося ще до того, як він працював у НАБУ.

Теги: #набу #гусаров #агент_фсб #сбу #цпк

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