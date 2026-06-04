Україна з березня евакуювала з ТОТ та території РФ 10 молодих людей віком 18-19 років – омбудсман

З березня 2026 року за сприяння Офісу Омбудсмана 10 молодих українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та РФ і повернутися до України, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це 10 юнаків та дівчат віком 18-19 років. Попри роки життя в окупації, вони хочуть навчатися в українських університетах, жити у вільному суспільстві, будувати кар’єру саме тут – у своїй державі. Для них повернення стало можливістю самостійно визначати власне майбутнє", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він розповів, що одному з евакуйованих юнаків на момент окупації було лише 14 років. Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю.

"З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення – повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі", – розповів Лубінець.

"Окупація – це не лише про блокпости й заборони. Це про життя без відчуття майбутнього. Про страх. Про постійне відчуття, що твій вибір, твоя свобода і навіть твоя мрія більше тобі не належать. Саме тому кожне повернення наших людей на підконтрольну Україні територію – надзвичайно важливе", – резюмував він.