Інтерфакс-Україна
Події
11:22 04.06.2026

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

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Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував черговими дописами із критикою діяльності т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова та його попередника на посту глави міністерства Михайла Федорова після новин про подачу Борняковим позову на Гетманцева до суду та заяви Мінцифри про тиск з боку глави комітету.

"Я вимагаю від Борнякова подати позов і хочу в суді довести злочини, які вчиняє команда Федорова (з середини січня цього року міністр оборони – ІФ-У) і його Борнякова", – повідомив Гетманцев у відеозверненні в Телеграм у четвер.

У попередньому дописі голова комітету Верховної Ради опублікував відповідь на заяву Мінцифри щодо конфлікту інтересів та тиску, в якому наполягає на правоті своєї критики. Серед іншого Гетманцев стверджує, що саме до компетенції Федорова та Борнякова належали питання, пов’язані із своєчасним запуском державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), і вони також могли залучити до участі у конкурсі на операторів лотерей іноземні компанії.

Глава комітету знову обвинуватив Мінцифри та державне агентство PlayCity у недостатній боротьбі із порушеннями на ринку, зокрема, із незаконною рекламою азартних ігор та обмеженнями участі гравців.

Раніше цього тижня Мінцифри заявило, що розцінює публічні коментарі Гетманцева з різкою критикою міністерства та регулятора грального ринку PlayCity як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор і лотерей, яку відомство розпочало рік тому.

У понеділок, 1 червня, адвокат Масі Найєм як представник очільника Мінцифри Борнякова повідомив про подачу тво міністра позова до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, інтереси. За словами Найєма, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У свою чергу Гетманцев привітав рішення очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи. Крім того, голова комітету також хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри Федорова та керівника PlayCity Олександра Новікова.

Глава комітету останнім часом також різко критикує керівництво Нацбанку та його голову Андрія Пишного. Правління НБУ минулої п’ятниці вийшло із заявою, в якій відкинуло обвинувачення на свою адресу та розцінило їх як політичний тиск.

У свою чергу голова комітету знову закликав главу Нацбанку прийти на засідання тимчасової парламентської слідчої комісії та відповісти на питання щодо Сенс Банку та погодження членів наглядових рад.

Теги: #мінцифри #суд #борняков #гетманцев

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