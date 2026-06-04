СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв ворожі ешелони під час окупації Херсона

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали колишнього працівника загону воєнізованої охорони регіональної філії "Укрзалізниці", який співпрацював з РФ після захоплення Херсона, повідомляється на сайті СБУ в четвер.

"Фігурант охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій. Після звільнення Херсона окупаційні угруповання РФ покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону. Намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював. Встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував", – йдеться в повідомленні. Співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали наприкінці травня 2026 року. До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.