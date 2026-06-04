Інтерфакс-Україна
Події
11:07 04.06.2026

Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

Українські правоохоронні органи розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії, повідомляє Офіс генерального прокурора у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

"Повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям рф та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб. Уже є вироки. Але цього недостатньо. Бо нашим завданням є встановлення кожного. Кожного, хто натискав кнопку запуску ракети. Кожного, хто віддавав наказ. Кожного, хто планував ці удари та звітував про їх виконання. Для таких злочинів не існує строку давності", – наголосили в прокуратурі.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 707 українських дітей, поранили 2548.

"4 червня – це день пам’яті. І день нагадування росії: кожна вбита українська дитина має ім’я. І кожен російський злочинець, причетний до її смерті, теж має ім’я. Наш обов’язок – зробити так, щоб між цими двома іменами стояв вирок", – резюмували в прокуратурі.

Теги: #день_памяті_дітей #діти #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 04.06.2026
Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців

Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців

18:20 03.06.2026
Судитимуть директора департаменту фінансів КМДА через необґрунтовані позики на понад 581 млн грн

Судитимуть директора департаменту фінансів КМДА через необґрунтовані позики на понад 581 млн грн

02:28 03.06.2026
Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

20:14 02.06.2026
Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

16:26 02.06.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

15:39 02.06.2026
Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

20:01 31.05.2026
ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

23:04 29.05.2026
У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

17:54 29.05.2026
Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

14:33 29.05.2026
Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

ОСТАННЄ

В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників

Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

На Херсонщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

Серед освітянської спільноти і політиків виникла дискусія щодо скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА