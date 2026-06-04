Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

Українські правоохоронні органи розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії, повідомляє Офіс генерального прокурора у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

"Повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям рф та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб. Уже є вироки. Але цього недостатньо. Бо нашим завданням є встановлення кожного. Кожного, хто натискав кнопку запуску ракети. Кожного, хто віддавав наказ. Кожного, хто планував ці удари та звітував про їх виконання. Для таких злочинів не існує строку давності", – наголосили в прокуратурі.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 707 українських дітей, поранили 2548.

"4 червня – це день пам’яті. І день нагадування росії: кожна вбита українська дитина має ім’я. І кожен російський злочинець, причетний до її смерті, теж має ім’я. Наш обов’язок – зробити так, щоб між цими двома іменами стояв вирок", – резюмували в прокуратурі.