Інтерфакс-Україна
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11:06 04.06.2026

В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників

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В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників
Фото: Міністерство оборони України

В Державному бюро розслідувань (ДБР) запровадили внутрішній механізм сприяння поверненню у стрій військовослужбовців, які скоїли СЗЧ (самовільне залишення частини): оптимізовано процедуру юридичного закриття кримінального провадження.

В повідомленні Бюро на сайті у четвер зазначається, що для військових у СЗЧ, які готові повернутися у стрій, з травня цього року в ДБР запроваджено спеціальний внутрішній механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 ККУ (самовільне залишення частини або місця служби) та ст. 408 (дезертирство).

"Цей алгоритм дозволяє військовим, які під тиском обставин пішли у СЗЧ, швидко пройти усі організаційні етапи та якомога оперативно повернутися до побратимів", – йдеться в повідомленні.

В ДБР зауважують, що лише за місяць роботи цього алгоритму надійшло понад 1,7 тис. звернень від військових та їхніх представників.

"Більшість звернень надходили на телефонну гарячу лінію, поштою або через відповідну форму звернень на сайті ДБР. Усі звернення, які надійшли до Бюро, вже на різних стадіях опрацювання", – уточнюють у відомстві.

"Хтось боїться відповідальності, хтось не знає, з чого почати, а хтось переконаний, що після повернення його чекатимуть лише покарання та нескінченна бюрократія. Насправді це не так. Якщо ви готові повернутися до строю, держава дає вам таку можливість", – пояснюють у ДБР.

Тобто, як зауважують в Бюро, завдання слідчих у цьому процесі – не створювати додаткові проблеми, а допомогти пройти передбачену законом процедуру, розібратися з документами та якнайшвидше повернутися до служби.

"Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до служби, звертайтеся до ДБР. Вам пояснять порядок дій, нададуть необхідні консультації та допоможуть пройти всі процедури, передбачені законом", – закликають у відомстві.

В повідомленні вказано номери телефонів та електронна пошта територіальних управлінь ДБР, куди військові у СЗЧ або їхні представники можуть звернутися. Також клопотання можна надіслати на пошту [email protected]

Теги: #сзч #дбр

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