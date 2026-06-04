Інтерфакс-Україна
Події
10:46 04.06.2026

Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

1 хв читати
Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

РФ продовжує атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, а й на енергетиків і зранку 4 червня на Сумщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль АТ "Сумиобленерго", повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Внаслідок цього був поранений працівник підприємства. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається уся необхідна медична допомога", – зазначили у відомстві.

Крім того, за інформацією міністерства, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Наразі відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго звернулися до споживачів з проханням перенести активне енергоспоживання в четвер на денний час – з 10:00 до 16:00, а у вечірні години – з 18:00 до 22:00, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію.

Теги: #атаки_рф #знеструмлення #сумская_область #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 04.06.2026
Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців

Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців

10:16 04.06.2026
На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

09:56 04.06.2026
Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

09:54 04.06.2026
Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

11:13 02.06.2026
Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

21:56 31.05.2026
Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

10:47 29.05.2026
Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

10:20 29.05.2026
Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

18:58 26.05.2026
На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

10:29 21.05.2026
Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

ОСТАННЄ

Суд звільнив детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачуювпали у роботі на РФ, від кримінальної відповідальності – ЦПК

Україна з березня евакуювала з ТОТ та території РФ 10 молодих людей віком 18-19 років – омбудсман

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв ворожі ешелони під час окупації Херсона

Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників

Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський

На Херсонщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА