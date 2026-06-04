Ворожий БПЛА атакував автомобіль "Сумиобленерго", є знеструмлені споживачі внаслідок обстрілів у шести областях

РФ продовжує атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, а й на енергетиків і зранку 4 червня на Сумщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль АТ "Сумиобленерго", повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Внаслідок цього був поранений працівник підприємства. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається уся необхідна медична допомога", – зазначили у відомстві.

Крім того, за інформацією міністерства, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Наразі відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго звернулися до споживачів з проханням перенести активне енергоспоживання в четвер на денний час – з 10:00 до 16:00, а у вечірні години – з 18:00 до 22:00, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію.