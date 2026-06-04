Інтерфакс-Україна
Події
10:40 04.06.2026

Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців

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Зеленський у День пам'яті дітей – жертв агресії: Росія вбила вже щонайменше 707 маленьких українців
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

 В четвер, 4 червня, відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. В Україні за період повномасштабного вторгнення загинули більше 700 дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини", – написав президент в телеграм-каналі.

Як зазначається у заяві МЗС України щодо Дня пам’яті дітей, "внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України щонайменше 707 українських дітей були вбиті, 2548 – поранені, 2317 – вважаються зниклими безвісти. Понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією. Лише 2212 дітей вдалося повернути додому. Ці цифри не є остаточними, оскільки активні бойові дії та тимчасова окупація частини території України не дають змоги встановити повний масштаб злочинів Росії проти українських дітей".

Росія продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини, підкреслює МЗС. Її збройні сили систематично атакують цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, школами, дитячими садками, лікарнями та об’єктами енергетики. Мільйони українських дітей були змушені залишити свої домівки, втратили доступ до безпечного навчання, медичної допомоги, стабільного сімейного середовища та нормального дитинства.

Теги: #день_памяті_дітей #атаки_рф #зеленський

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