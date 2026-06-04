Інтерфакс-Україна
Події
10:27 04.06.2026

Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський

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Дрони-перехоплювачі знищують вже більшість російських засобів повітряного нападу – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Українські дрони-перехоплювачі протягом травня знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних типів в трьох ешелонах протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач Збройними силами України генерал Олександр Сирський у четвер вранці.

"Наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських "шахедів", "гераней" та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів", – написав Сирський в Телеграм.

За його словами, кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів продовжує нарощуватись.

"Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області", – повідомив головнокомандувач.

Також Сирський розповів про залучення армійської авіації у відбитті ворожих повітряних атак. "У травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати", – повідомив він.

Головнокомандувач зазначив, що ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, а також планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. "Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів… За підсумками наради визначив завдання за цими та іншими напрямками на наступний період", – розповів Сирський.

Теги: #ппо #дрони_перехоплювачі #сирський

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