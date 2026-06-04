На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Внаслідок російських ударів по Донеччині загинули 5 людей, 11 зазнали поранень, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, село Курицине. Руйнувань зазнали 42 цивільних об’єкти, з них 16 житлових будинків", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, Краматорськ росіяни атакували двома бомбами "КАБ-250" та чотирма безпілотниками – вбили трьох цивільних осіб. Ще четверо людей травмовані. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, підприємство, медичний заклад, 10 автомобілів.

По Дружківці війська рф вдарили п’ятьма КАБами і п’ятьма дронами – двоє людей загинули, троє зазнали поранень. Пошкоджено 6 багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівлю, господарську споруду, евакуаційний автомобіль і "швидку допомогу".

Ще двоє поранених – в Олексієво-Дружківці.

П’ять ударів, переважно дронами, витримав Слов’янськ – постраждав мирний житель, пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення та цивільне авто.