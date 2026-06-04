Інтерфакс-Україна
Події
09:56 04.06.2026

Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

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Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Сумської області за добу, є загиблий – обладміністрація

Один мирний житель Сумської області загинув, ще десять постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Миколаївська сільська громада – загинув 64-річний чоловік, постраждали 85-річна жінка та 59-річний чоловік; Ямпільська громада – поранені чоловіки 64 і 65 років та 60-річна жінка; Сумська громада – постраждали дві 42-річні жінки; Зноб-Новгородська громада – травмований 36-річний чоловік; Путивльська громада – поранений 45-річний чоловік; Дубов’язівська громада – постраждав 32-річний чоловік", – написав Григоров в Телеграм у четвер вранці.

Також до лікарні звернулася 49-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Середино-Будської громади 2 червня.

Загалом, за словами голови обладміністрації, окупанти здійснили за добу понад 80 обстрілів 35 населених пунктів у 20 громадах Сумської області.

Внаслідок обстрілів у Середино-Будській громаді зруйновані житловий будинок і господарчі споруди, пошкоджені заклад культури, медзаклад та об’єкт інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, автомобілі; у Тростянецькій громаді знищений приватний житловий будинок. "Миколаївська сільська, Великописарівська, Ямпільська, Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська громади – пошкоджені житлові будинки, Глухівська, Лебединська, Березівська громади – пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, Есманьська громада – зруйновані житлові будинки та господарчі споруди", – розповів він.

За словами Григорова, за добу з прифронтових громад області евакуйовано трьох людей.

Як повідомлялося, у вівторок, 2 червня, окупанти обстріляли 33 населені пункти області майже 80 раз, загинув один чоловік, 15 людей постраждали, серед них троє дітей. 1 червня під обстріл потрапили 27 населених пунктів, постраждали 9 людей, серед них 5-місячна дитина.

2 червня з прифронтових громад області евакуйовано одну людину, 1 червня – дев’ятьох.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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