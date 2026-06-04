Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБом та безпілотниками різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, в тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки 66, 53, 18, 68, 49 років і жінки 58, 75, 48 років; у с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки 29 і 65 років, постраждали чоловіки 68, 43, 21, 40 років, 17-річний хлопець і жінки 50, 65, 49, 62 років; у с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка; у м. Чугуїв постраждали 43-річний чоловік, 70-річна жінка і 14-річна дівчинка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.