В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

Російські окупанти в четвер, 4 червня, атакували Херсон із застосуванням БПЛА, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 04 червня 2026 року близько 07:40 військові рф здійснили атаку безпілотним літальним апаратом на житловий будинок у Херсоні. Унаслідок удару постраждав 12-річний хлопець", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф.