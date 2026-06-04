Інтерфакс-Україна
Події
09:26 04.06.2026

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

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В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

Російські окупанти в четвер, 4 червня, атакували Херсон із застосуванням БПЛА, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 04 червня 2026 року близько 07:40 військові рф здійснили атаку безпілотним літальним апаратом на житловий будинок у Херсоні. Унаслідок удару постраждав 12-річний хлопець", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф.

Теги: #херсон #атаки_рф #прокуратура

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