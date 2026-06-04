Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

Фото: Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли Херсонську область, 26 людей постраждали та шестеро загиблих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей загинули, ще 26 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянське, Садове, Приозерне, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Посад – Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Ромашкове, Кізомис, Розлив, Зорівка, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Дніпровське, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Дар’ївка, Іванівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Червоний Яр, Новорайськ, Новокаїри, Таврійське, Тараса Шевченка, Тягинка, Раківка, Заможне, Велика Олександрівка, Стійке, Урожайне, Львівські Отруби, Високе, Трифонівка, Бургунка, Милове, Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам’янка, Саблуківка, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.