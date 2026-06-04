Серед освітянської спільноти і політиків виникла дискусія щодо скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ

Ініціатива скасування математики як обов'язкового предмету на національному мультипредметному тесті (НМТ) викликала дискусію і критику серед освітянської спільноти і політиків.

В Україні 20 травня стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

"У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль – це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях. Що ми пропонуємо на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)? Збалансовану формулу: два обов'язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника. Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності", – написала вона в мережі Facebook.

Водночас колишня міністерка освіти, співзасновниця фонду SavEd Анна Новосад розкритикувала таку ініціативу.

"Одні й ті ж народні депутати від слуг: голосують влітку 2025 за законопроєкт №12414, положення якого фактично ліквідовують незалежність САП та НАБУ; подають законопроєкт про скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ. В принципі, більше нічого пояснювати про наміри, дії та адекватність цих "державників", – написала вона в соцмережах.

Президентка державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова також вказала на застереження ініціативи депутатів.

"Якщо не розумієте, чим закінчиться скасування математики як обов'язкового предмету НМТ, то подивіться на фізику і хімію. Скільки людей обирають ці предмети на НМТ, скільки потім в результаті вступає на ці спеціальності. А також скільки людей у старших класах вчать фізику і хімію, знаючи, що таке НМТ вони не здають. Запитайте знайомих шкільних вчителів, чи всі уроки відвідують старшокласники. Сюрпрайз, сюрпрайз. Не так як ми у дев'яності. Фізика, хімія і математика в школі – це і є наша оборонка. Фізику і хімію вже загубили. Ну давайте ще математику туди ж", – зазначила вона.

На її думку, максимум, що можна зробити для вступу на гуманітарні спеціальності – це зменшити вагу оцінки з математики, збільшити з вагу з історії.

"Від того, що ми перестанемо об'єктивно міряти рівень знань з математики, її рівень не зросте. Скасувавши НМТ з математики ми просто перестанемо об'єктивно розуміти, в яких школах і регіонах є проблеми із цим. Не зможемо приймати рішення, бо не буде даних", – констатувала очільниця вишу.

Президент університету "Київська школа економіки" (KSE) Тимофій Милованов повідомив, що пройшов тестове завдання з математики, яке на його думку не є важким.

"Вибачте, про що мова? Поясніть? Що саме ми хочемо скасувати? Вміння людей рахувати?", – прокоментував він.

Співзасновниця громадської організації "Смарт освіта" Іванна Коберник нагадала, що тема з тестуванням з математики піднімається щороку, що означає, що проблема справді існує.

"Але вона полягає не в обов'язковому тесті з математики. Проблема в тому, що після 11 років навчання частина випускників не може виконати кілька базових (п'ять з тридцяти) завдань, щоб подолати поріг "склав/не склав". Коли люди виступають проти обов'язкового НМТ з математики, вони насправді часто протестують не проти самого тесту. Вони проти того, що українська школа погано навчає математики", – написала вона в соцмережах.

Тому, на її думку, дискусія мала б точитися не про те, як прибрати математику з НМТ, а про те, як зробити так, щоб після 11 років навчання українська школа гарантувала кожній дитині базовий рівень математичної грамотності.

"ЗНО, а тепер НМТ, – це наша плата за десятиліття корупції та суспільної недовіри. Це недосконалий, але поки що єдиний механізм, який забезпечує рівний доступ до вищої освіти незалежно від того, де живе дитина, хто її батьки і чи можуть вони домовитися з приймальною комісією", – наголосила вона.

Колишній заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький назвав законопроєкт про скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ "ідіотським".

На його думку, це одне з рішень, яке популярне сьогодні, але сприятиме загальній деградації сфери освіти.

Зі свого боку, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук додав, що математика – це єдиний обов'язковий предмет природничо-математичного циклу, і він є важливим для розвитку критичного та логічного мислення.

"Математика є обов'язковою і в польській "Матурі", і майже в усіх системах вступу розвинених країн. Набрати мінімальний бал з математики, необхідний для вступу, – це знати базові речі, які потрібні кожній людині в повсякденному житті. Я не підписував і буду проти закону про скасування математики на НМТ. Як би це не звучало популярно – це катастрофічний крок", – написав він у Facebook.

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко додала, що українська шкільна програма з математики набагато складніша і навантаженіша, аніж в більшості європейських країн, і допустила, що можна би було подумати про перегляд програми і тимчасове спрощення тестів.

"Як можна кричати про розвиток ВПК і при цьому знищувати інженерні спеціальності, а тепер ще й математичну освіту в середній школі? Як можна думати про оборонку і не дбати, хто ж там працюватиме… В епоху стрімкого розвитку АІ добровільно відмовлятися від покоління, яке буде розбиратися не лише в чатах і картинках, а в алгоритмах і формулах… Це навіть не популізм, це в умовах конкурентного світу забрати в українських дітей будь яку перспективу і шанс на конкурентність", – написала вона Facebook.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2025 році УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявляв, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містив запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.