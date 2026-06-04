Глава МЗС заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Кіпру за підготовку до відкриття першого кластера щодо вступу України в ЄС, західним партнерам за підтримку та заявив про новий розділ у відносинах з Угорщиною.

"Дякую Головуванню Кіпру за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Висловлюю подяку всім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що також цінує конструктивну участь Угорщини.

"Ми відкриваємо новий розділ у відносинах між Україною та Угорщиною – розділ, побудований на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", – пише він.

Як повідомлялося, головуючий в Європейському союзі Кіпр розпочав підготовку до офіційного відкриття Першого кластеру у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.