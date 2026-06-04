Інтерфакс-Україна
Події
08:49 04.06.2026

Глава МЗС заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

1 хв читати
Глава МЗС заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Кіпру за підготовку до відкриття першого кластера щодо вступу України в ЄС, західним партнерам за підтримку та заявив про новий розділ у відносинах з Угорщиною.

"Дякую Головуванню Кіпру за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Висловлюю подяку всім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що також цінує конструктивну участь Угорщини.

"Ми відкриваємо новий розділ у відносинах між Україною та Угорщиною – розділ, побудований на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", – пише він.

Як повідомлялося, головуючий в Європейському союзі Кіпр розпочав підготовку до офіційного відкриття Першого кластеру у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

 

Теги: #кластер #євроінтеграція #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:36 04.06.2026
Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні

Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні

01:31 04.06.2026
Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

22:22 03.06.2026
Кіпрське головування в ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластеру у переговорах про вступ України в ЄС

Кіпрське головування в ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластеру у переговорах про вступ України в ЄС

18:50 03.06.2026
Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

10:31 03.06.2026
Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

10:28 02.06.2026
Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

19:33 01.06.2026
Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

19:17 01.06.2026
Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

15:10 01.06.2026
Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

10:43 01.06.2026
Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

ОСТАННЄ

На Херсонщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждала дитина – прокуратура

Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

Серед освітянської спільноти і політиків виникла дискусія щодо скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ

ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 399 од. спецтехніки – Генштаб

Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі

Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

Учні міських шкіл показують вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості – дослідження

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА