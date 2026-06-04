ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 264 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 4 червня (з 18:00 3 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – РФ, 293 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА, додали в командуванні.