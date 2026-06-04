Інтерфакс-Україна
Події
08:22 04.06.2026

Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 399 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 399 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, чотири танка, 75 артсистем, три бронемашини, 2111 БПЛА, а також 399 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб, танків – 11 978 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од, артилерійських систем – 43 247 (+75) од, РСЗВ – 1 830 (+4) од, засоби ППО – 1 403 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од, спеціальна техніка – 4 248 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 03.06.2026
Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

12:15 03.06.2026
У Генштабі ЗСУ заявили про ураження аеродрому "Саки" та ще низки воєнних об'єктів на ТОТ України

У Генштабі ЗСУ заявили про ураження аеродрому "Саки" та ще низки воєнних об'єктів на ТОТ України

11:48 03.06.2026
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт

08:14 03.06.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 441 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 441 од. спецтехніки – Генштаб

11:23 02.06.2026
Сили оборони уразили російський НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", корабель та інші об'єкти – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", корабель та інші об'єкти – Генштаб ЗСУ

08:39 02.06.2026
Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

08:13 01.06.2026
Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

12:48 31.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

07:29 31.05.2026
Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

14:46 30.05.2026
В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі

Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

Учні міських шкіл показують вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості – дослідження

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей

Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Київщині через російську атаку постраждав чоловік

Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні

Палата представників США схвалила військову допомогу Україні та санкції проти РФ – республіканець

Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА