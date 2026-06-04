Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 399 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, чотири танка, 75 артсистем, три бронемашини, 2111 БПЛА, а також 399 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб, танків – 11 978 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од, артилерійських систем – 43 247 (+75) од, РСЗВ – 1 830 (+4) од, засоби ППО – 1 403 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од, спеціальна техніка – 4 248 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.