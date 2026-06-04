08:12 04.06.2026
Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі
Фото: Ґвара
Російські війська здійснили дронову атаку Полтавської області, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі ворожі БпЛА намагалися атакувати Полтавський район. Працювали сили ППО. Більшість цілей вдалося збити", – написав він у Телеграм.
Між тим, за його словами, один безпілотник впав на відкритій території.
Також вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок. Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходило.