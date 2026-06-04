Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська завдали удару дронами об'єкту критичної інфраструктури в Одеській області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

Між тим, минулося без постраждалих.