Інтерфакс-Україна
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08:05 04.06.2026

Учні міських шкіл показують вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості – дослідження

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Учні міських шкіл показують вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості – дослідження

Учнівство міських шкіл показує вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості, йдеться в загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, яке провела Державна служба якості освіти.

"Аналіз результатів підтвердив пряму залежність між дидактичною якістю уроку  та успішністю. Також повернення до очного навчання у більшості регіонів стало ключовим чинником покращення ситуації. Учні й учениці, які мають можливість безпосередньої взаємодії з учителем у класі, продемонстрували кращу динаміку в когнітивних вимірах "Застосування" та "Міркування". Натомість тривала дистанційна форма навчання без належної технічної підтримки продовжує поглиблювати розриви в знаннях", – йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що незважаючи на загальну стійкість системи, регіональні та територіальні диспропорції залишаються виразними.

Зокрема, як і в попередні роки, учнівство міських шкіл показує вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості.

Крім того, результати в регіонах, що перебувають під постійними обстрілами, демонструють нестійкий характер: часткове відновлення показників у 2025 році лише наблизило їх до рівня 2023 року, що вказує на складність надолуження пропущеного матеріалу в умовах нестабільного безпекового середовища.

"Важливим аспектом дослідження стало вивчення впливу психоемоційного стану на результати тестів. Дані підтвердили, що впевненість учнів у власних силах та підтримка з боку батьків є критичними для успішного виконання завдань високого рівня складності. Учні, які вказали на високий рівень тривожності або відсутність допомоги, значно частіше залишалися на початковому та середньому рівнях навчальних досягнень", – додали в Держслужбі якості освіти.

У межах дослідження учні 6 та 8 класів проходили тестування з української мови та математики. До репрезентативної вибірки увійшли 226 закладів загальної середньої освіти – 166 з міської та 60 із сільських місцевостей. Для аналізу враховано результати тестів 4237 шестикласників і 4192 восьмикласників з математики та 4106 шестикласників і 4073 восьмикласників з української мови.

 

 

Теги: #рейтинг #учні #школи

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