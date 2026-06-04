Інтерфакс-Україна
Події
07:47 04.06.2026

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей

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На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровської області більше 20 разів, постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Павлограду та Юріївській громаді. У райцентрі пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі. Постраждали 45-річний чоловік та 75-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. У громаді понівечена інфраструктура та приватний будинок.

У Дніпровському районі під ударом були Дніпро та Підгородненська громада. Сталися пожежі.

На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

На Синельниківщині ворог поцілив по Яворницькій, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватна оселя та інфраструктура.

У Криворізькому районі били по Кривому Рогу та Апостолівській громаді. Зайнялися пожежі.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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