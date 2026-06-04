Інтерфакс-Україна
Події
07:30 04.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

1 хв читати
Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

Російські війська на ранок четверга завдали більше 900 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та четверо постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 924 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 27 авіаударів по Балабиному, Малокатеринівці, Зарічному, Підгірному, Одарівці, Новосолоному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Світлій Долині, Данилівці, Любицькому, Новому Запоріжжю, Новому Полю, Лук'янівському, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Гуляйпільському, Рівному, Єгорівці, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому.

Також 660 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Ясну Поляну, Біленьке, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новопавлівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Преображенку, Рибне, Варварівку.

Крім того, зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Добропіллю, Рибному, Воздвижівці, а 232 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Між тим, надійшло 51 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 04.06.2026
На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей

21:14 03.06.2026
Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

20:29 03.06.2026
В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

19:52 03.06.2026
До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

19:23 03.06.2026
Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

18:57 03.06.2026
На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

17:55 02.06.2026
Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

16:48 02.06.2026
Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

16:05 02.06.2026
Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

15:09 02.06.2026
Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

ОСТАННЄ

ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 399 од. спецтехніки – Генштаб

Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі

Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

Учні міських шкіл показують вищі результати, ніж їхні однолітки з сільської місцевості – дослідження

4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Київщині через російську атаку постраждав чоловік

Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні

Палата представників США схвалила військову допомогу Україні та санкції проти РФ – республіканець

Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА