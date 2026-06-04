4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 червня відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України, Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії, День Господарських Судів України.

Ще сьогодні - Міжнародний день коргі, Міжнародний день консультанта з управління, Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлерів.

Православна церква вшановує пам'ять святого Митрофана, патріарха Царгородського.

Свято Тіла і Крові Христових у західних християн.

День 1562 Російська агресія - Day 1562 Russian aggression

День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.06.2021 р. № 5343.

Понад 3000 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 1 червня 2026 року за офіційною інформацією 705 дітей загинули та 2532 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 20 570 – депортовані та/або примусово переміщені діти.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 532, Харківській – 378, Херсонській – 152, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 105. (за даними 2024 року).

Цей день – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам'ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

День Господарських Судів України

Цього дня на початку літа у 1991 році Верховна Рада України затвердила закон "Про арбітражний (господарський) суд", а пізніше, 6 листопада, прийняла Арбітражний процесуальний кодекс України.

Міжнародний день коргі

Міжнародний день коргі - це щорічне свято однієї з найулюбленіших та найпопулярніших порід собак у світі - коргі. Цей день, який відзначається 4 червня.

Міжнародний день спойлерів

4 червня світ відзначає Міжнародний день спойлера – день тих, хто полюбляє руйнувати інтригу та псувати очікування.

Міжнародний день консультанта з управління

Відзначається щорічно в перший четвер червня. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях та рівнях управління в усьому світі. Консультанти з управління — це професіонали, які надають експертні поради та підтримку підприємствам, організаціям і урядам, щоб допомогти їм покращити свою діяльність, подолати труднощі та досягти своїх цілей.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Роберта Френсіса Ферчготта (1916-2009), американського біохіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1998);

100 років від дня народження Айна Каалепа (1926-2020), естонського поета, літературознавця, критика, драматурга, перекладача, зокрема творів Т.Шевченка;

95 років від дня народження Богдана Петровича Певного (1931-2002), українського живописця, графіка, мистецтвознавця, письменника, журналіста, громадського діяча (США);

85 років від дня народження Володимира Олександровича Мельника (1941-1997), українського літературознавця, критика.

Ще цього дня:

1921 - У Франції вперше представлено парфуми "Шанель" (Chanel № 5);

1946 - Хуан Перон став президентом Аргентини;

1954 - Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму";

1989 - Акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян;

1992 - Дата прийняття герба Казахстану;

1996 - Перший політ Ariane 5. Ракета-носій вибухнула через 37 секунд;

2014 - Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь"

Церковне свято

Святого Митрофана, патріарха Царгородського

Святитель Митрофан жив у IV столітті. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба. Він прийняв християнство, а коли почалися гоніння, то разом із синами переселився до Візантії. Там він став учнем єпископа Тита і прийняв священицький сан. Після того, як Тит помер, Дометія обрали єпископом, а 316 року на кафедру обрали й Митрофана.

Якось місто відвідав новий імператор Костянтин - йому сподобалася краса і розташування Візантії, також він перейнявся повагою до єпископа Митрофана. І незабаром імператор переніс столицю з Риму до Візантії. 325 року в місті Нікея зібрався Перший Вселенський Собор, де Костянтин Великий клопотав для Митрофана титул Патріарха.

Митрофан став першим Патріархом Константинопольським у похилому віці. Він прожив до 117 років, його мощі зберігаються в Константинополі (Стамбулі), у храмі святого Митрофана.

Свято Тіла і Крові Христових у західних християн

Свято Тіла та Крові Христових - Свята Євхаристія, вважається святим даром, що залишив Ісус у своїй церкві. Відзначається у четвер на 11 день після Трійці.

У цей день християни-католики відвідують церкву, де святять вінки, які слугують оберегом для домівок.

Свята Євхаристія – це і є прийняття Тіла та Крові Христа. Вона вважається святим даром, що залишив Ісус у своїй церкві. У 1267 року свято було визнано церквою. Хоча воно має суто релігійне значення, багато європейських країн стало вважати його народним.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.

З прикмет цього дня:

Якщо вітер довго віяв з одного, боку, але раптово змінив напрямок,— скоро задощить. Веселка на заході — на дощ, на сході — бути гарній погоді. Зелена веселка — на дощ, жовта — на гарну погоду, червона - на спеку і вітер. Якщо веселку видно і після дощу, але вона швидко зникає,— буде хороша погода, коли ж довго "п'є воду" — на негоду. Часті блискавиці в червні — на врожай зернових.

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