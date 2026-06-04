На Київщині через російську атаку постраждав чоловік

У Бориспільському районі Київської області внаслідок чергової російської атаки постраждав чоловік, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, маємо постраждалого унаслідок чергової ворожої атаки на Київщину. У Бориспільському районі травмовано чоловіка – водія бензовозу. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба", – написав він у Телеграм.

Калашник зазначив, що медики надають всю необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10385