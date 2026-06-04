Інтерфакс-Україна
Події
04:36 04.06.2026

Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав Киргизстан з обранням до Радбезу ООН та висловив сподівання на підтримку миру в Україні.

"Вітаємо Киргизстан з обранням до Ради Безпеки ООН на 2027-2028 роки. У час, коли міжнародна спільнота стикається зі складними викликами, ми покладаємося на спільну роботу для просування миру, безпеки та міжнародного права", – написав він у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна сподівається на конструктивну співпрацю на підтримку Статуту ООН та зусиль для досягнення всеохоплюючого, справедливого та міцного миру.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2062251265317380492

Теги: #оон #киргизстан #сибіга

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