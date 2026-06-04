Інтерфакс-Україна
Події
02:49 04.06.2026

Палата представників США схвалила військову допомогу Україні та санкції проти РФ – республіканець

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Конгрессмен-республіканець від штату Небраска (США) Дон Бейкон повідомив, що Палата представників ухвалила надання військової допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії.

"Палата представників щойно проголосувала 218 проти 204 за те, щоб продовжити розгляд петиції про звільнення від посади, надати військову допомогу Україні та запровадити жорсткі санкції проти Росії", – написав він у соцмережі Х.

Бейкон зазначив, що у четвер Палата представників проголосує за остаточне схвалення.

"Це наш момент Черчилля, і ми повинні пройти випробування", – наголосив він.

"Момент Черчилля" – поширена в англомовній політиці відсилка до рішучості Великої Британії під керівництвом Вінстона Черчилля не йти на поступки агресору під час Другої світової війни.

Джерело: https://x.com/RepDonBacon/status/2062288562444214559

Теги: #допомога #військова #сша

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