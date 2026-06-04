Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив союзникам НАТО "конкретні пропозиції, які можуть стати практичними результатами саміту в Анкарі".

"Відносини між Україною та НАТО набувають нового імпульсу, оскільки ми рухаємося до саміту НАТО в Анкарі цього липня. Україна буде там. Сьогодні я також представив нашим союзникам по НАТО кілька конкретних пропозицій, які можуть стати практичними результатами саміту в Анкарі", – написав він у соцмережі Х.

На території Національного заповідника "Софія Київська" Сибіга спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте провели зустріч із союзниками НАТО.

Зустріч відбулась одразу після засідання Ради Україна-НАТО під головуванням президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Сибіга наголосив, що попри на шантаж з боку держави-агресора, сторони провели плідні переговори.

"Путін намагався залякати іноземних дипломатів й змусити їх покинути Київ, але йому це не вдалося. Натомість сьогодні ми зібрали в столиці України повний склад Північноатлантичної ради НАТО – 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем. Це був насичений, але справді плідний день", – пише міністр.

Глава МЗС окреслив пріоритетні питання, які підіймались впродовж зустрічей з партнерами.

"Сьогодні кожна зустріч була насамперед присвячена пошуку рішень щодо захисту життя людей від російського балістичного терору, зокрема забезпеченню додатковими системами Patriot і ракет PAC-3 до них", – зазначив він.

У МЗС зазначають, що Сибіга окремо підкреслив, що триває спільна з союзниками робота над європейською протиракетною обороною.

"Україна готова долучитися до цього процесу, але нам потрібні спільні зусилля, щоб пришвидшити досягнення результатів. Для Європи це питання стратегічної безпеки", – зазначив він.

Міністр наголосив, що російський балістичний потрібно зупинити й це є спільною відповідальністю.

Крім того, він зауважив, що в ході зустрічей обговорено питання подальших внесків у межах програми PURL, що дозволить Україні й надалі утримувати свої позиції на фронті.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2062262975155859523

https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ta-generalnij-sekretar-nato-mark-ryutte-proveli-v-kiyevi-zustrich-iz-soyuznikami-alyansu