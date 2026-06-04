Інтерфакс-Україна
Події
01:31 04.06.2026

Сибіга представив союзникам НАТО пропозиції щодо практичних результатів саміту в Анкарі

2 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив союзникам НАТО "конкретні пропозиції, які можуть стати практичними результатами саміту в Анкарі".

"Відносини між Україною та НАТО набувають нового імпульсу, оскільки ми рухаємося до саміту НАТО в Анкарі цього липня. Україна буде там. Сьогодні я також представив нашим союзникам по НАТО кілька конкретних пропозицій, які можуть стати практичними результатами саміту в Анкарі", – написав він у соцмережі Х.

На території Національного заповідника "Софія Київська" Сибіга спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте провели зустріч із союзниками НАТО.

Зустріч відбулась одразу після засідання Ради Україна-НАТО під головуванням президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Сибіга наголосив, що попри на шантаж з боку держави-агресора, сторони провели плідні переговори.

"Путін намагався залякати іноземних дипломатів й змусити їх покинути Київ, але йому це не вдалося. Натомість сьогодні ми зібрали в столиці України повний склад Північноатлантичної ради НАТО – 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем. Це був насичений, але справді плідний день", – пише міністр.

Глава МЗС окреслив пріоритетні питання, які підіймались впродовж зустрічей з партнерами.

"Сьогодні кожна зустріч була насамперед присвячена пошуку рішень щодо захисту життя людей від російського балістичного терору, зокрема забезпеченню додатковими системами Patriot і ракет PAC-3 до них", – зазначив він.

У МЗС зазначають, що Сибіга окремо підкреслив, що триває спільна з союзниками робота над європейською протиракетною обороною.

"Україна готова долучитися до цього процесу, але нам потрібні спільні зусилля, щоб пришвидшити досягнення результатів. Для Європи це питання стратегічної безпеки", – зазначив він.

Міністр наголосив, що російський балістичний потрібно зупинити й це є спільною відповідальністю.

Крім того, він зауважив, що в ході зустрічей обговорено питання подальших внесків у межах програми PURL, що дозволить Україні й надалі утримувати свої позиції на фронті.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2062262975155859523

https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ta-generalnij-sekretar-nato-mark-ryutte-proveli-v-kiyevi-zustrich-iz-soyuznikami-alyansu

Теги: #нато #пропозиції #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 03.06.2026
Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

14:11 03.06.2026
Зеленський та делегація Північноатлантичної ради НАТО вшанували полеглих українських воїнів біля Стіни пам'яті

Зеленський та делегація Північноатлантичної ради НАТО вшанували полеглих українських воїнів біля Стіни пам'яті

10:31 03.06.2026
Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

21:43 02.06.2026
Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини

Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини

10:28 02.06.2026
Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

19:33 01.06.2026
Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

19:17 01.06.2026
Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

15:10 01.06.2026
Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

11:09 01.06.2026
У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

10:43 01.06.2026
Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

ОСТАННЄ

Свириденко: Україна на крок ближче до членства в ЄС

Німеччина, Франція та Британія разом із Україною готують план залучення Путіна до переговорів – ЗМІ

Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України

З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

Мережко: У Румунії розуміють, що агресія РФ проти України підриває європейську безпеку

Мадяр: За три тижні вдалося досягти домовленостей з Україною щодо угорської меншини

Кіпрське головування в ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластеру у переговорах про вступ України в ЄС

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА