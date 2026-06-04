Інтерфакс-Україна
Події
01:11 04.06.2026

Свириденко: Україна на крок ближче до членства в ЄС

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Україна на крок ближче до членства в Європейському союзі, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Фантастична новина – усі держави-члени ЄС дали зелене світло для відкриття Кластера 1 у переговорах про вступ з Україною та Молдовою. Ми на крок ближче до членства в ЄС: неухильно рухаємося до нашої мети", – написала вона в соцмережі Х.

Прем'єрка подякувала Головуючому Кіпру та всім членам ЄС за те, що вони "йдуть в ногу з часом" та підтримують європейський вибір України.

Як повідомлялося, головуючий в Європейському союзі Кіпр розпочав підготовку до офіційного відкриття Першого кластеру у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Джерело: https://x.com/Svyrydenko_Y/status/2062283492004897039

Теги: #свириденко #єс #членство

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