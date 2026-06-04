Німеччина, Франція та Британія разом із Україною готують план залучення Путіна до переговорів – ЗМІ

Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною працюють над планом, який може сприяти залученню Володимира Путіна до переговорів щодо припинення війни, повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників видання, посадовці трьох найбільших економік Європи обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін конфлікту та координують ці зусилля з українською стороною.

Як зазначають джерела, європейські союзники вважають, що нинішня ситуація створює можливості для просування дипломатичного процесу на тлі ускладнення становища російських військ на фронті та зростання втрат РФ. Також відзначаються успішні удари українських безпілотників по цілях у глибині російської території та ознаки невдоволення війною серед частини російських еліт.

Bloomberg пише, що союзники, ймовірно, прагнуть уникнути ще однієї зими масштабних атак РФ на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, тому розглядають можливість активізації переговорного треку вже найближчим часом.

Водночас джерела наголосили, що остаточне рішення щодо будь-яких переговорних ініціатив залишається за президентом України Володимиром Зеленським, а європейські партнери не мають наміру нав'язувати Києву неприйнятні підходи.

Видання зазначає, що найближчими днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести консультації з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо подальших кроків.

При цьому частина європейських посадовців вважає, що наразі Москва не демонструє готовності до змістовних переговорів і союзникам слід зосередитися на посиленні військової підтримки України та санкційного тиску на Кремль.

Джерела видання також наголошують, що будь-які дипломатичні зусилля мають реалізовуватися у координації зі США, оскільки, на їхню думку, саме Росія, а не Україна, має бути стороною, яку необхідно спонукати до переговорів.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-03/germany-france-uk-sketch-plan-to-engage-putin-in-ukraine-talks