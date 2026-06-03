Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України, передає агентство Reuters.

За даними видання, Рубіо заявив підкомітету Сенату в середу, що "досить скоро" будуть новини про $400 млн США, схвалених Конгресом на війну в Україні, але відкладених у Міністерстві оборони.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/pentagons-hegseth-defends-iran-war-says-not-quagmire-2026-04-29/