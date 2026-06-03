Інтерфакс-Україна
Події
23:26 03.06.2026

Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України, передає агентство Reuters.

За даними видання, Рубіо заявив підкомітету Сенату в середу, що "досить скоро" будуть новини про $400 млн США, схвалених Конгресом на війну в Україні, але відкладених у Міністерстві оборони.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/pentagons-hegseth-defends-iran-war-says-not-quagmire-2026-04-29/

Теги: #допомога #рубіо #сша

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