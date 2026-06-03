23:26 03.06.2026
Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України, передає агентство Reuters.
За даними видання, Рубіо заявив підкомітету Сенату в середу, що "досить скоро" будуть новини про $400 млн США, схвалених Конгресом на війну в Україні, але відкладених у Міністерстві оборони.
Джерело: https://www.reuters.com/world/us/pentagons-hegseth-defends-iran-war-says-not-quagmire-2026-04-29/