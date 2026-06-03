З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

Депутати Харківської міськради на сесії в середу ухвалили рішення щодо зменшення заступників міського голови з 13 до 8.

"Згідно з рішенням, у зв'язку з переведенням на інші посади з 4 червня буде звільнено Тетяну Овіннікову з посади заступника міського голови з питань містобудування та архітектури, Олексія Топчія – з посади заступника міського голови – директора Департаменту житлово-комунального господарства, Роману Шабалу – з посади заступника міського голови – директора Департаменту економіки та комунального майна, а також Юрія Шпарагу – з посади заступника міського голови з питань доступності та внутрішньо переміщених осіб", – повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Депутати також ухвалили перейменування посади заступника міського голови з питань цифрової трансформації, заступника міського голови – директора департаменту контролю, заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста та заступника міського голови з питань стратегічного розвитку міста перейменували на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Таким чином, у структурі виконавчих органів міської ради залишилося вісім заступників міського голови: перший заступник, п'ять заступників з питань діяльності виконавчих органів, заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету міськради та заступник міського голови – директор департаменту бюджету і фінансів.

"Це не про скорочення заради скорочення. Це про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності: менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи й персональної відповідальності. Кожна посада має бути виправдана результатом. Кожна функція – потрібною місту. Кожна гривня – працювати на харків'ян", – пояснив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Окрім того, депутати ухвалили рішення щодо створення департаменту внутрішнього контролю та аудиту.

"Його основним завданням є надання міському голові незалежних висновків і рекомендацій щодо діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій міської ради, зокрема, для запобігання незаконному, неефективному й нерезультативному використанню бюджетних коштів", – зазначають в пресслужбі міськради.

Джерело: https://t.me/s/citykharkivua